El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Ayamonte se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 7°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 6°C entre las 5 y las 6 de la mañana, antes de comenzar a ascender lentamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 12°C, lo que proporcionará un tiempo más cálido y cómodo para disfrutar de las actividades al aire libre. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 74% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento de nubosidad hacia la noche, con la aparición de nubes poco numerosas. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 14°C entre las 3 y las 4 de la tarde. La brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, aportará un toque fresco al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes y visitantes de Ayamonte podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para las celebraciones navideñas y las reuniones familiares. Sin embargo, hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9°C hacia las 9 de la noche, lo que podría hacer que sea recomendable llevar una chaqueta ligera para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable por la noche. La ausencia de precipitaciones y la brisa suave del norte contribuirán a un ambiente festivo y acogedor, perfecto para disfrutar de la Navidad en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.