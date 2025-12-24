El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 8 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 75% de posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, alrededor de 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo mayormente nubladas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 76%. El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 6 y 8 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% entre las 1 y las 7 de la tarde, aunque no se prevén fenómenos severos. La bruma regresará al caer la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:09.

Es importante que los habitantes de Arahal tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, debido a la niebla y la bruma. Las condiciones climáticas invitan a disfrutar de actividades en interiores, como reuniones familiares y celebraciones navideñas, ya que el tiempo no será propicio para actividades al aire libre. En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para disfrutar de la calidez del hogar en esta festividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.