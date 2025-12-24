El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 8 grados, mientras que la probabilidad de precipitación se incrementa, especialmente entre las 4 y las 6 de la mañana, donde se prevé una lluvia ligera de hasta 0.3 mm. La dirección del viento será predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se prevén intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados , lo que proporcionará un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y la persistente cobertura nubosa. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 25% durante esta franja horaria, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén adecuadamente abrigados. El viento, aunque más suave, seguirá soplando del este, con rachas que podrían llegar a los 10 km/h.

En resumen, el 24 de diciembre en Andújar se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvia ligera y una alta humedad. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, y aquellos que salgan deben estar preparados para el frío y la posibilidad de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el inicio de una noche que promete ser fría y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.