El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una mezcla de bruma y niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla y la bruma den paso a un cielo poco nuboso, aunque las nubes comenzarán a aumentar nuevamente hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 13 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga moderado, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas. Esto es importante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 30% de probabilidad. Sin embargo, las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La puesta de sol está programada para las 18:13, momento en el cual el cielo podría presentar un espectáculo de colores, aunque las nubes podrían atenuar el brillo del ocaso. La noche caerá rápidamente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con mínimas que rondarán los 6 grados .

Para aquellos que planean salir a celebrar la Nochebuena, es recomendable abrigarse bien, ya que la combinación de la humedad y el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. En resumen, el día se presentará fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de las festividades navideñas en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.