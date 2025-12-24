El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Aljaraque se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y momentos despejados. Durante las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera un estado de cielo "82n". A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro de sol entre las 01:00 y las 10:00, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 90% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque las temperaturas no superarán los 14 grados en su punto máximo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 22 km/h entre las 06:00 y las 07:00. A lo largo del día, el viento se moderará, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas en comparación con las lecturas reales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, sin lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos, con un leve aumento al 5% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de un día sin interrupciones por la lluvia, ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que descenderán gradualmente hacia la noche, alcanzando los 7 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el 24 de diciembre en Aljaraque se presenta como un día mayormente despejado y fresco, ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con un tiempo que, aunque frío, será agradable para las celebraciones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.