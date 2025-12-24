El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas centrales de la mañana. A medida que el día avance, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 75% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce considerablemente, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente, permitiendo que las estrellas sean visibles en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca, ideal para disfrutar de las celebraciones navideñas en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.