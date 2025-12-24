El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y ligeramente más cálidas a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando entre 0.1 y 0.7 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será intermitente, no se prevén acumulaciones significativas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan lluvias durante este periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar a direcciones más variables, aunque manteniendo su intensidad moderada.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la actividad eléctrica no se prevé intensa, y las tormentas serán más bien de carácter débil, acompañadas de lluvias ligeras.

En cuanto a la visibilidad, se verá reducida en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y la niebla podría regresar, creando un ambiente frío y húmedo. Los habitantes de Alcalá la Real deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de disfrutar de un ambiente acogedor en interiores, ideal para las celebraciones navideñas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.