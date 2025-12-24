El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 9 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 74% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo más cómodo, aunque la bruma y la niebla persistirán en la atmósfera, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades que irán disminuyendo, lo que podría contribuir a una sensación de calma en la tarde.

La probabilidad de precipitación se sitúa en un 30% durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá que los residentes disfruten de la tarde sin preocupaciones de lluvia.

En cuanto a la visibilidad, la bruma y la niebla podrían afectar la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche fresca y posiblemente húmeda. En resumen, el día de Nochebuena en Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente cubierto, fresco y con algunas posibilidades de lluvia, ideal para disfrutar de las festividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.