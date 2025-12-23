El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 23 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de mayor actividad atmosférica.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para posibles chubascos, que aunque sean escasos, podrían ser persistentes.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y a los peatones estar atentos a las condiciones de visibilidad reducida.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de más lluvias. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00, con un leve aumento a 14 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

Los habitantes de El Viso del Alcor deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así como temperaturas frescas y alta humedad. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.