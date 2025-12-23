El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por un cielo cambiante y temperaturas frescas este 22 de diciembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, los habitantes podrán observar un cielo cubierto que, aunque inicialmente se presentará con algunas nubes altas, dará paso a un manto gris que dominará la jornada. La previsión indica que el estado del cielo será mayormente cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 20:00 horas. Este rango de temperaturas, aunque fresco, es típico de la temporada invernal en la región. Los ciudadanos deben estar preparados para abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, con valores que rondan el 93% al 94%. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es recomendable que los visueños se mantengan atentos a su bienestar y se hidraten adecuadamente.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% en el periodo de la mañana. Sin embargo, las previsiones indican que no se anticipan lluvias significativas, ya que se espera que la precipitación se mantenga en cero a lo largo del día. A pesar de esto, es aconsejable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán los 8 km/h, aumentando a 13 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del frío, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más intensa en las horas más frescas.

Finalmente, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 20%, lo que sugiere que, aunque no se esperan fenómenos severos, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Los visueños deben estar preparados para un día invernal típico, con un cielo cubierto y temperaturas frescas, y disfrutar de las festividades de diciembre con precaución y buen abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.