El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm en el periodo más húmedo.
La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 8 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente por la tarde.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.
A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 85% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.
En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
