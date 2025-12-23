El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Utrera se prepara para un tiempo caracterizado por un cielo mayormente cubierto. Durante las primeras horas de la jornada, se espera que el cielo esté poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, dando paso a un ambiente más gris y cubierto hacia la tarde. Esta transición en el estado del cielo podría influir en la sensación térmica, que se mantendrá en niveles frescos.

Las temperaturas en Utrera hoy oscilarán entre los 7 y 8 grados . A primera hora, se registrarán 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 91% al 95% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 25%, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio ante las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran en áreas abiertas, ya que el viento puede sentirse más frío debido a la humedad.

En resumen, Utrera experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que rondarán entre los 7 y 8 grados, alta humedad y un viento suave del suroeste. Aunque no se esperan precipitaciones, es prudente estar alerta ante la posibilidad de tormentas aisladas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.