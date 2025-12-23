El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque estas serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

La temperatura durante la jornada se mantendrá en niveles frescos, oscilando entre los 3 y 6 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 3 grados a las 01:00 y 02:00, mientras que a medida que avance el día, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 6 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 23 km/h a las 00:00, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas podría generar momentos de inestabilidad, especialmente en la tarde. La niebla también será un factor a considerar, ya que se espera que se presente en varios periodos, lo que podría afectar la visibilidad en las horas más tempranas y al final de la tarde.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación y niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T06:20:10.