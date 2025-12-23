El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente nublado, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. En particular, se prevé que la lluvia acumulada alcance los 0.1 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, las lluvias no serán significativas.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 4 a 5 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. Este descenso en la temperatura puede ser más notorio en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica, que se verá afectada por el viento, se situará en torno a los 1 a 2 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa para los habitantes de la ciudad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. La combinación de viento y temperaturas bajas puede resultar incómoda, especialmente para aquellos que son más sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. La bruma también será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos.

A medida que avance el día, el ocaso se producirá a las 17:58, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente fresca y con cielos cubiertos. Los habitantes de Úbeda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, se recomienda precaución al salir y estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.