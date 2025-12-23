El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, se prevén períodos de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de Tomares. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones cambiantes. La niebla puede persistir en algunos momentos, especialmente en áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo chubascos más intensos en algunos momentos. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada no será significativa, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en total durante el día.

En resumen, Tomares experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.