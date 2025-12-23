El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con un estado nuboso que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las nubes altas también estarán presentes, lo que podría dar lugar a una atmósfera grisácea, aunque sin precipitaciones significativas.

En cuanto a la temperatura, se prevé que las máximas se sitúen en torno a los 9 grados , mientras que las mínimas rondarán los 8 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomares vestirse adecuadamente para el tiempo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 90% al 92% durante el día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es del 100% para el periodo de la mañana, aunque los datos indican que no se esperan lluvias efectivas, ya que la precipitación prevista es de 0 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 30%, lo que podría generar cierta inquietud entre los ciudadanos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 14 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio momentáneo en las temperaturas, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío que se experimentará durante el día.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy el orto se producirá a las 08:34, mientras que el ocaso se espera para las 18:10. Esto significa que los habitantes de Tomares podrán disfrutar de unas horas de luz diurna, aunque la mayor parte del día estará marcada por la presencia de nubes.

En resumen, el día en Tomares se presenta fresco y nublado, con una alta humedad y la posibilidad de tormentas, aunque sin precipitaciones significativas. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.