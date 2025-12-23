El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en total a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 15 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 99% durante la mañana y comenzará a descender hacia la tarde, aunque seguirá siendo elevada.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 12 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad y las nubes densas.

A lo largo del día, se prevé que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

En cuanto a las tormentas, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en la tarde. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.