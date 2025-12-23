El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con nubes altas que irán dando paso a un cielo completamente cubierto en las horas posteriores. Esto se traduce en una sensación de inestabilidad atmosférica, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es del 0% para el día de hoy.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 8 y 9 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, cuando se espera alcanzar los 9 grados. Este clima fresco puede hacer que los habitantes de San Juan de Aznalfarache opten por abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas tienden a descender.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 90% al 92% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda tener en cuenta este factor al momento de salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero es un aspecto a considerar, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es del 30%, lo que indica que, aunque no se esperan lluvias, existe una ligera posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Sin embargo, la situación meteorológica general sugiere que el día transcurrirá sin incidentes climáticos severos.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, lo que invitará a los ciudadanos a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.