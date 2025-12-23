El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

La Rinconada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables este 23 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se espera se mantenga a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo, ideal para abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La niebla y la bruma también serán protagonistas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, con un 100% de posibilidad en las primeras horas y un 90% entre las 7 y las 13 horas. Esto indica que las lluvias, aunque escasas, serán constantes y podrían intensificarse en algunos momentos. La precipitación acumulada podría llegar a 1 mm en el periodo más lluvioso, lo que, aunque no es significativo, puede generar charcos y resbalones en las aceras.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 9 km/h, predominando direcciones del sureste y noreste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para el tiempo. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, así que es importante estar atentos a las condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 85% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, la posibilidad de que se produzcan es considerable, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

En resumen, La Rinconada vivirá un día de clima fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Es un día para permanecer alerta y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.