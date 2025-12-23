El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

La predicción meteorológica para La Rinconada el 22 de diciembre de 2025 indica un día marcado por condiciones mayormente cubiertas y frescas. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo presente un estado de "poco nuboso" en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en "cubierto" a medida que avance el día. Este cambio en la cobertura nubosa podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frías.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , siendo el momento más cálido alrededor de las 20:00 horas, cuando se prevé alcanzar los 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 89% durante la mayor parte del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% para todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría hacer que la visibilidad se vea reducida en ciertos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el noroeste, manteniendo una velocidad similar. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 5 km/h, lo que es relativamente ligero, pero suficiente para que se sienta un ligero movimiento en el aire.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 35%, aunque esto no implica que se esperen condiciones severas. Sin embargo, es un dato a tener en cuenta, ya que podría haber cambios repentinos en el tiempo. En resumen, el 22 de diciembre en La Rinconada se presenta como un día fresco y mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.