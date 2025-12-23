El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, especialmente en las horas centrales del día, cuando la intensidad de la lluvia podría aumentar. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando su máxima racha en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las zonas abiertas y expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

La niebla será otro fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, con visibilidad reducida en algunos tramos. Esto podría complicar el tránsito y es recomendable que los conductores tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los habitantes deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de tormentas y niebla, lo que requerirá precaución en las actividades al aire libre y en la conducción.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.