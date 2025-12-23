El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 23 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, especialmente en las horas centrales del día, cuando la intensidad de la lluvia podría aumentar. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h, alcanzando su máxima racha en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las zonas abiertas y expuestas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.
La niebla será otro fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, con visibilidad reducida en algunos tramos. Esto podría complicar el tránsito y es recomendable que los conductores tomen precauciones adicionales.
En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los habitantes deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de tormentas y niebla, lo que requerirá precaución en las actividades al aire libre y en la conducción.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
