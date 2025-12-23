El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Puente Genil se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, se espera que las nubes altas se hagan más evidentes, aunque la probabilidad de que se produzcan precipitaciones es prácticamente nula, ya que se prevé que no caerá ni una gota de lluvia.

Las temperaturas durante el día serán frescas, comenzando en torno a los 8 grados centígrados por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 6 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 87% por la mañana y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán los 5 a 7 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando del sureste por la mañana y cambiando a este y oeste en las horas posteriores. Por la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío se mantenga.

El orto se producirá a las 08:30, brindando un breve momento de luz matutina antes de que el cielo se cubra nuevamente. Por la tarde, el ocaso se dará a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque gris y frío, ofrece la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno en Puente Genil.

En resumen, el día de hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de la calidez del hogar mientras se observa el paisaje invernal desde la ventana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.