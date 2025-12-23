El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo que podría generar algunas precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 3 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera que las lluvias sean más intensas, acumulando hasta 2 mm en total.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación térmica más fría de lo habitual, lo que podría hacer que los 6 grados que se prevén para la tarde se sientan aún más bajos.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas centrales. Esto, junto con la niebla y la bruma que se prevén, podría dificultar la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvias moderadas, lo que podría generar acumulaciones significativas en un corto período de tiempo.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.