El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. La temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados durante las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco y algo frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 90% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar incomodidades por el frío y la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% para hoy. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar los planes de los priegenses. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica. Se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de hasta 10 km/h, aumentando a 11 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja, por lo que se aconseja a los habitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones si planean salir.

La salida del sol está programada para las 08:27 y el ocaso será a las 18:03, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. Durante las horas de luz, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, con un viento moderado que podría acentuar la sensación de frío. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad, aprovechando la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.