El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 23 km/h en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. La posibilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de probabilidad en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas.
A medida que se acerque la tarde, la niebla y la bruma podrían dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y húmedas de la localidad. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la combinación de la niebla y la lluvia puede hacer que las condiciones sean resbaladizas.
En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Es un día para abrigarse bien y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea salir durante la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
