El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. A partir de las 19:00 horas, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las nubes altas también estarán presentes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 10% para el día.

Las temperaturas en Pozoblanco serán frías, con un valor máximo que alcanzará los 4 grados a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 3 grados durante las horas nocturnas. Esta baja temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100%, podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 7 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando del sur con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 13 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

La combinación de un cielo cubierto, temperaturas frías y alta humedad sugiere que será un día propenso a la sensación de frío, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un tiempo invernal, evitando la exposición prolongada al aire libre sin la vestimenta adecuada. Aunque no se prevén lluvias, la atmósfera húmeda puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas bajas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben hacerlo con precaución y bien abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.