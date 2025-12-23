El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas del día, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, la humedad en el ambiente se mantendrá alta, con valores que rondan el 92% en la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados . Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se prevé que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 90% a 100% en esos periodos. Las lluvias podrían ser acompañadas de tormentas, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 85% en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. La combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 10 grados . La probabilidad de lluvias se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla, lo que podría complicar las actividades al aire libre y el tráfico.

En resumen, Palma del Río experimentará un día marcado por la niebla, lluvias escasas y temperaturas frescas, con un ambiente húmedo que persistirá a lo largo del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.