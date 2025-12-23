El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de condiciones de niebla y bruma en las horas de la mañana y la tarde. La nubosidad será intensa, con un cielo muy nuboso durante la mayor parte del día, lo que podría limitar la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas. Se espera que la niebla se mantenga en la región, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa que oscilarán entre los 6 y 7 grados . Este rango de temperaturas sugiere un día frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 89% y el 94% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormenta, aunque esto no se traduce necesariamente en condiciones de lluvia, sino que podría indicar la posibilidad de actividad eléctrica en la atmósfera. A pesar de esta probabilidad, no se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 2 a 4 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas. Este viento suave no debería causar molestias, pero podría contribuir a la sensación de frío en el ambiente. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al este, manteniendo una velocidad moderada.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 08:32. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 18:06, ofreciendo una tarde que, aunque fría, podría ser disfrutada con la compañía de amigos y familiares en espacios cerrados o bien abrigados.

En resumen, Palma del Río experimentará un día frío y nublado, con niebla y bruma, pero sin precipitaciones significativas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el frío y la posible reducción de visibilidad en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.