El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas. La lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura mínima sea de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día.

La humedad será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 86% y el 98%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en los momentos más intensos. Este viento suave puede ofrecer un ligero alivio, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la combinación de la humedad y las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de bruma que podrían aparecer en la tarde. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de probabilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 85% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.