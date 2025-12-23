El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevada. Desde primeras horas de la mañana, los habitantes notarán un ambiente nuboso, con una descripción que se ajusta a un estado de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La nubosidad será predominante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a lo largo del día. La máxima alcanzará los 9 grados centígrados en las horas centrales, pero se prevé que baje a 7 grados por la tarde y a 8 grados durante la noche. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 91% durante la mayor parte del día. La combinación de estas condiciones puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que podría ser un alivio para quienes tienen planes al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 25%, aunque esto no implica que sea un evento seguro.

El viento también jugará un papel en las condiciones del día. Se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando solo 3 km/h hacia la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más tranquilo.

Los momentos de orto y ocaso son otros aspectos a tener en cuenta. El sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 18:10, lo que proporciona un total de luz diurna que, aunque limitada por la nubosidad, permitirá disfrutar de algunas horas de claridad.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día fresco y nublado, con temperaturas que descenderán a lo largo del día, sin riesgo de precipitaciones, pero con una ligera posibilidad de tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.