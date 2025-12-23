El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se eleven ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde.
La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la franja horaria de la tarde. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y gris durante todo el día.
En cuanto a la tormenta, se prevé una probabilidad del 50% de que se produzcan tormentas en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar las actividades al aire libre.
La visibilidad se verá reducida en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, debido a la niebla y la bruma que se espera en la región. Esto podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que se recomienda precaución a los conductores.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con una temperatura mínima que podría bajar a 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de frío aún mayor.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a prepararse para un día invernal y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
