El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Osuna se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con periodos de nubosidad variable que podrían influir en la sensación térmica. Las condiciones atmosféricas indican que la temperatura oscilará entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 94% al 95%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Esta combinación de temperatura y humedad podría hacer que los residentes de Osuna sientan un tiempo más frío de lo que los termómetros indican. Por lo tanto, se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 10 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea estar al aire libre por períodos prolongados.

La salida del sol se producirá a las 08:30, mientras que el ocaso está previsto para las 18:07, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, por lo que es recomendable planificar actividades que se realicen durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta fresco y nublado, con temperaturas que rondan entre los 7 y 8 grados, alta humedad y sin previsión de lluvias. Los habitantes deben estar preparados para un día de invierno típico, con la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.