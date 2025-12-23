El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 23 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, que continuarán intermitentemente durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.6 mm en la primera parte de la mañana.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 7 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad elevada, que se mantendrá en torno al 90% en las primeras horas y alcanzará el 100% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose en torno al 95% durante la mañana. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta también será significativa, con un 85% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Morón de la Frontera deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.
La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
En resumen, el día se presentará con un tiempo mayormente cubierto, lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
