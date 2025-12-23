El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un panorama meteorológico variado. A lo largo de la jornada, se espera un cielo mayormente cubierto, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro entre la densidad de las nubes. La descripción del estado del cielo indica que, aunque habrá periodos de nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero para todas las horas del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 7 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón que se vistan adecuadamente para el tiempo. La sensación térmica, que se verá afectada por el viento, será aún más baja, con valores que rondarán los 5 a 6 grados . Esto significa que, aunque la temperatura real pueda parecer moderada, la percepción del frío será más intensa, especialmente para aquellos que sean más sensibles a las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 12 a 17 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, contribuirá a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que es baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El amanecer se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será limitada, por lo que es recomendable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura del ambiente.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse y un viento que acentuará la sensación de frío. Sin precipitaciones a la vista, los habitantes pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque con la precaución de las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.