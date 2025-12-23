El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente adversas, con una predominancia de niebla y cubiertas de nubes que traerán consigo lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación vehicular. Este fenómeno se mantendrá hasta el amanecer, con temperaturas estables alrededor de los 6 grados .

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse ligeramente, pero las nubes continuarán cubriendo el cielo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 a 7 grados, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 96% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar charcos y resbalones en las calles. La temperatura máxima alcanzará los 10 grados, pero la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una mayor sensación de frío, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 80% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. La niebla regresará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar condiciones incómodas para aquellos que planeen salir.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por la niebla persistente, lluvias ligeras y un ambiente frío y húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se vistan adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la posibilidad de lluvia.

