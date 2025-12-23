El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con descripciones que indican un estado de "muy nuboso" en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, acentuada por la humedad relativa que alcanzará el 99% en la tarde, llegando incluso al 100% hacia el final del día.

Las temperaturas se mantendrán en niveles frescos, oscilando entre los 5 y 6 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. La falta de precipitaciones es un aspecto positivo, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, predominando la dirección del viento del sureste y del este. Estas condiciones de viento, aunque no muy intensas, podrían contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que la visibilidad puede ser reducida, lo que podría complicar la conducción y otras actividades que requieran una buena visibilidad.

El orto solar se producirá a las 08:29, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:04, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. La combinación de la nubosidad y la alta humedad podría dar lugar a un ambiente gris y apagado, típico del invierno en la región.

En resumen, el día en Montilla se presenta con un tiempo fresco y cubierto, sin precipitaciones, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la niebla y la bruma, y que se vista adecuadamente para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.