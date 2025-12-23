El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a notarse a partir de las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales, aunque se espera que se mantenga fresca, especialmente por la alta humedad relativa que rondará entre el 75% y el 91%. Esta humedad, combinada con las condiciones de niebla, podría dificultar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que las lluvias, aunque ligeras, serán frecuentes. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, la lluvia será constante y podría generar charcos en las calles.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 2 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave no será suficiente para dispersar la niebla, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría mejorar ligeramente hacia la tarde, pero la niebla persistirá en algunas áreas, especialmente en las zonas más cercanas al río.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con precauciones al desplazarse debido a la niebla y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.