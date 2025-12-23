El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, en Moguer, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará muy nubosa, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque la cobertura total del cielo se mantendrá.

En cuanto a la temperatura, se anticipa que los termómetros marquen alrededor de 9 grados durante la mayor parte del día. Este valor se mantendrá constante, lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones nubladas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 86%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta hoy. Aunque las primeras horas del día no se prevén lluvias, hacia el final de la jornada, existe una posibilidad del 95% de que se produzcan algunas precipitaciones. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con un total aproximado de 0.8 mm, lo que sugiere que, si bien es probable que se mojen las calles, no se espera que se generen grandes acumulaciones de agua.

El viento también jugará un papel importante en la sensación general del día. Se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 5 a 6 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 8 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Este viento suave puede ser un alivio en medio de la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frío.

En resumen, Moguer se prepara para un día de cielos cubiertos y temperaturas frescas, con una alta probabilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo que, aunque fresco, no debería ser un impedimento para disfrutar de las actividades diarias, siempre que se tomen las precauciones adecuadas ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.