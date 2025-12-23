El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con un ambiente caracterizado por la presencia de niebla y cubiertas de nubes. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad de los ciudadanos. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se prevén a lo largo de la mañana y la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 a 7 grados durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se espera en torno al 90-97%. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos vestirse adecuadamente para evitar el malestar por el frío.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Esto sugiere que es probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si planean salir.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que oscilarán entre los 4 y 22 km/h, predominando de dirección oeste y sur. Estas ráfagas de viento, aunque no serán muy intensas, pueden hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en las primeras horas del día, aumentando a un 90% en la tarde y noche. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer lluvias más intensas o tormentas eléctricas.
En resumen, Martos experimentará un día frío y húmedo, con niebla y lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente en la carretera, y que se mantenga informada sobre posibles alertas meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
