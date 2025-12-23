El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. A medida que avance el día, la niebla persistirá en varios periodos, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.
En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 5 grados durante el día. Esta temperatura relativamente baja, combinada con la presencia de bruma y niebla, puede generar una sensación térmica aún más fresca, que se estima en 2 grados . Es aconsejable que los residentes se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos y evitar el frío.
La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras en algún momento del día. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas, por lo que la lluvia no debería ser un factor que afecte las actividades diarias de los marteños.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 13 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas siguientes. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h, lo que podría contribuir a una ligera mejora en las condiciones de visibilidad.
El orto se producirá a las 08:27, mientras que el ocaso está previsto para las 18:01, lo que significa que los marteños disfrutarán de aproximadamente 9 horas y 34 minutos de luz solar. A pesar de las condiciones de bruma y niebla, se espera que haya momentos de claridad a lo largo del día, especialmente en las horas centrales.
En resumen, Martos experimentará un día fresco y brumoso, con temperaturas bajas y una probabilidad mínima de precipitación. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y vestirse adecuadamente para el frío.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
