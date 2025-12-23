El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 23 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y del 90% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en el periodo de 10:00 a 11:00.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 a 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más frías del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h entre las 13:00 y las 14:00, lo que podría intensificar la sensación de frío. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 10-17 km/h en la mayoría de los periodos. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 50% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en la tarde.
La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.
En resumen, el tiempo en Marchena para el 23 de diciembre de 2025 será mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que generará un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y visibilidad reducida.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
