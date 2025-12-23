El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y del 90% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en el periodo de 10:00 a 11:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 a 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más frías del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h entre las 13:00 y las 14:00, lo que podría intensificar la sensación de frío. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 10-17 km/h en la mayoría de los periodos. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 50% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en la tarde.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Marchena para el 23 de diciembre de 2025 será mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que generará un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.