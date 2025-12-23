El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Marchena se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas y la cobertura total del cielo dominen el paisaje, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura y humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 y 8 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 94% al 99% en diferentes momentos del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que se recomienda tener en cuenta este factor al momento de vestirse.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula para hoy. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 50% de que se presenten algunas lluvias ligeras en el futuro cercano, lo que podría influir en el tiempo de los próximos días.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Esta brisa suave podría proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:32 y el ocaso será a las 18:08, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 9 horas y 36 minutos de luz solar. Sin embargo, la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del sol, haciendo que la luz natural sea más tenue.

En resumen, Marchena experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que rondarán entre los 7 y 8 grados, alta humedad y vientos suaves del suroeste. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable estar preparado para un tiempo invernal que podría sentirse más frío debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.