El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se sitúa en torno al 91%.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente a 7 grados, pero se espera que se mantenga en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé la formación de niebla y bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La niebla se intensificará en las horas centrales del día, con un cielo cubierto que limitará la luz solar.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde la visibilidad pueda verse comprometida por la niebla o la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La jornada concluirá con un cielo cubierto y una temperatura que descenderá nuevamente a 10 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el final de un día gris y húmedo en Mairena del Aljarafe.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.