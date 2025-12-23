El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con un estado nuboso que se mantendrá durante las primeras horas y que dará paso a un cielo cubierto en las horas posteriores. Esta situación atmosférica podría generar una sensación de frescura, especialmente en comparación con días anteriores.

Las temperaturas se mantendrán en niveles frescos, oscilando entre los 8 y 9 grados . En particular, se prevé que la temperatura alcance su punto más alto alrededor de las 20:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 9 grados. Esta temperatura, aunque no excesivamente fría, puede resultar incómoda para quienes no estén adecuadamente abrigados, sobre todo al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 90% al 92% durante la jornada. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación térmica más baja, haciendo que el frío se sienta más intenso. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que se vistan en capas y utilicen ropa adecuada para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 30%, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado. Es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Estas ráfagas de viento, aunque moderadas, pueden hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, se aconseja tener precaución si se está al aire libre, ya que el viento puede ser un factor que contribuya a la sensación de frío.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que rondarán los 8-9 grados, alta humedad y un leve riesgo de tormentas. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.