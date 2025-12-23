El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 87% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En los periodos más ventosos, especialmente en la tarde, se podrían registrar rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar un ligero aumento en la sensación de frío. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados.

A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia escasa, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento temporal en la precipitación.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales, manteniendo precaución ante la posibilidad de tormentas y visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.