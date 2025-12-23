El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y en la luminosidad del entorno. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 93-94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, acentuando la percepción de frío.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 6 y 13 km/h, predominando la dirección del viento del suroeste. Este viento suave podría ofrecer un alivio momentáneo, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío que se experimentará a lo largo del día. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormenta es baja, se estima un 20% de posibilidad, lo que significa que no se pueden descartar sorpresas en el tiempo.

Los habitantes de Mairena del Alcor deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de un cielo cubierto, temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que las actividades al exterior sean menos agradables. Por lo tanto, se sugiere optar por planes en interiores o, si se decide salir, llevar ropa adecuada y tal vez un paraguas, aunque la lluvia no sea esperada.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento suave del suroeste. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormenta ofrecen un respiro, pero la sensación de frío y la alta humedad son factores a considerar para disfrutar de un día cómodo en Mairena del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.