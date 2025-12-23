El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las vías. Este fenómeno se mantendrá hasta el amanecer, cuando se espera que la niebla comience a disiparse, aunque las nubes continuarán cubriendo el cielo.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas que se incrementará a medida que avance la jornada. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con un acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los lucentinos necesiten paraguas si planean salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 95-100%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual, lo que podría hacer que los ciudadanos se sientan incómodos al aire libre. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas del día, pero se espera que descienda ligeramente hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es recomendable que los lucentinos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, con un 85% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de precaución adicional para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un tiempo frío, húmedo y potencialmente tormentoso, con niebla en las primeras horas y lluvias a lo largo de la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.