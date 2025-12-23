El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Este fenómeno atmosférico puede dificultar la circulación, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por las vías de la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que se mantendrán en torno a los 5 grados durante la mayor parte del día. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas pico. Esto generará un ambiente frío y húmedo, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será un factor constante, comenzando en un 91% por la mañana y aumentando hasta el 100% en la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a los cambios climáticos.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que las condiciones climáticas se mantendrán estables, aunque frías y húmedas.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h, predominando del sur y suroeste. Estas ráfagas suaves no deberían causar inconvenientes, pero podrían contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde.

El amanecer se producirá a las 08:28, mientras que el ocaso será a las 18:04, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la niebla, la alta humedad y las temperaturas frescas invitan a disfrutar de actividades en interiores, como reuniones familiares o la lectura de un buen libro.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será fresco y cubierto, con niebla en las horas de la tarde y una alta humedad que marcará la jornada. Se recomienda estar preparado para un día frío y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.