El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la jornada. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a la sensación de frío, especialmente en la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 67% y el 94%, lo que favorecerá la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A lo largo del día, el cielo estará mayormente cubierto, con intervalos de bruma y niebla persistente. Las condiciones de precipitación serán variables, con una probabilidad del 100% de lluvia escasa en las primeras horas, disminuyendo a un 90% en la franja horaria de la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm, lo que indica que, aunque no se esperan lluvias intensas, sí habrá momentos de chubascos ligeros.

El viento soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave no será suficiente para mitigar la sensación de frío, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, aumentando a un 85% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían presentarse en forma de chubascos dispersos, especialmente en la franja horaria de la tarde.

Los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para un día invernal, con condiciones de visibilidad reducida y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.