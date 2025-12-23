El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas que invitan a la precaución, especialmente en las primeras horas de la mañana. La atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Se espera que la bruma persista durante la mayor parte de la mañana, especialmente en los periodos de 19:00 a 21:00, y que la niebla se haga más densa a partir de las 22:00. Los conductores deben extremar las precauciones y adaptar su velocidad a las condiciones de visibilidad.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La temperatura alcanzará su punto más alto alrededor de las 20:00, cuando se espera que el termómetro marque 8 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas centrales del día.

La humedad será un factor constante, contribuyendo a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. Se prevé que la humedad relativa se mantenga en torno al 89-90% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula. Sin embargo, hay un 45% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la región, aunque esto no debería afectar de manera considerable las actividades diarias.

El viento será otro aspecto a considerar, con rachas que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. Predominará el viento del sur, que podría aportar un leve alivio a las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para cambiar la sensación general de frío.

Finalmente, el amanecer se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:07, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. Es recomendable aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad y el frío que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.